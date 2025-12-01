TRENTE ANS DE GRAVURES Chapelle du Tiers-Ordre Perpignan
TRENTE ANS DE GRAVURES Chapelle du Tiers-Ordre Perpignan vendredi 12 décembre 2025.
TRENTE ANS DE GRAVURES
Chapelle du Tiers-Ordre 2 Place de la Révolution Française Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-12 11:00:00
fin : 2025-12-31 17:30:00
Date(s) :
2025-12-12 2026-01-01
Rétrospective ELKE DAEMMRICH Trente ans de gravure
.
Chapelle du Tiers-Ordre 2 Place de la Révolution Française Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
English :
ELKE DAEMMRICH retrospective: Thirty years of printmaking
German :
Retrospektive ELKE DAEMMRICH: Dreißig Jahre Radierung
Italiano :
Retrospettiva ELKE DAEMMRICH: trent’anni di stampa
Espanol :
Retrospectiva de ELKE DAEMMRICH: treinta años de grabado
L’événement TRENTE ANS DE GRAVURES Perpignan a été mis à jour le 2025-11-24 par PERPIGNAN TOURISME