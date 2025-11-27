TRENTE BIJOU Toulouse
9 euros / 12 euros / 14 euros
TRENTE est le projet musical d’Hugo Pillard, vidéaste reconnu et artiste actif depuis 2017. Naviguant entre folk et musique électronique, il joue avec les genres pour créer des sonorités uniques, mêlant douceur et explosivité.
Tantôt contemplatif, tantôt rebelle, TRENTE aborde ses thématiques avec audace et ambition. Ses compositions passent à la centrifugeuse des styles: psych-folk, synthwave, indie folk, electronica et indie rock se mélangent pour un résultat saisissant.
Un artiste singulier, prêt à vous transporter dans un univers musical onirique.
Le Bijou est une salle de concert indépendante située en arrière boutique d'un bistro de quartier.
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Psych-Folk Synthwave