Trente neuf grands-mères aux petits oignons Belleville-sur-Loire

Trente neuf grands-mères aux petits oignons

385 Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez découvrir la cuisine de nos grands-mères dans le dernier livre de Virginie Brancotte.

Virginie Brancotte , journaliste et ethnologue, vous replongera dans vos souvenirs d’enfance avec son dernier ouvrage Trente neuf grands-mères aux petits oignons .

Elle sera accompagnée par Pierre Marlette, chanteur et guitariste.

Une collation clôturera cette soirée.

Gratuit sur réservation. 0 .

385 Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 13 10

English :

Discover the cuisine of our grandmothers in Virginie Brancotte’s latest book.

