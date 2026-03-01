Trente neuf grands-mères aux petits oignons Belleville-sur-Loire
Venez découvrir la cuisine de nos grands-mères dans le dernier livre de Virginie Brancotte.
Virginie Brancotte , journaliste et ethnologue, vous replongera dans vos souvenirs d’enfance avec son dernier ouvrage Trente neuf grands-mères aux petits oignons .
Elle sera accompagnée par Pierre Marlette, chanteur et guitariste.
Une collation clôturera cette soirée.
385 Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 13 10
Discover the cuisine of our grandmothers in Virginie Brancotte’s latest book.
