TRENTE LE BIJOU Toulouse

TRENTE LE BIJOU Toulouse jeudi 27 novembre 2025.

TRENTE

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 14 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 21:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

TRENTE est le projet musical d’Hugo Pillard, vidéaste reconnu et artiste actif depuis 2017. Naviguant entre folk et musique électronique, il joue avec les genres pour créer des sonorités uniques, mêlant douceur et explosivité.

Ses compositions passent à la centrifugeuse des styles psych-folk, synthwave, indie folk, electronica et indie rock se mélangent pour un résultat saisissant.

Un artiste singulier, prêt à nous transporter dans un univers musical onirique. 9 .

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 08 69 contact@le-bijou.net

English :

TRENTE is the musical project of Hugo Pillard, renowned video artist and active performer since 2017. Navigating between folk and electronic music, he plays with genres to create unique sounds, blending gentleness and explosiveness.

German :

TRENTE ist das Musikprojekt von Hugo Pillard, einem anerkannten Videokünstler und seit 2017 aktiven Künstler. Er bewegt sich zwischen Folk und elektronischer Musik und spielt mit den Genres, um einzigartige Klänge zu schaffen, die Sanftheit und Explosivität miteinander verbinden.

Italiano :

TRENTE è il progetto musicale di Hugo Pillard, noto videoartista e performer attivo dal 2017. Navigando tra musica folk ed elettronica, gioca con i generi per creare suoni unici che combinano dolcezza ed esplosività.

Espanol :

TRENTE es el proyecto musical de Hugo Pillard, conocido videoartista e intérprete activo desde 2017. Navegando entre el folk y la música electrónica, juega con los géneros para crear sonidos únicos que combinan dulzura y explosividad.

L’événement TRENTE Toulouse a été mis à jour le 2025-09-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE