Trente trois concert Les Chants d’Helios Chorale de Viry Trente Trois Lavans-lès-Saint-Claude

Lavans-lès-Saint-Claude

Trente trois concert Les Chants d’Helios Chorale de Viry

Trente Trois 14 ZA Planchamp Lavans-lès-Saint-Claude Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Samedi 5 Septembre ouverture 17h début concert 20h- Les Chants d’Helios Chorale de Viry (39) .

Trente Trois 14 ZA Planchamp Lavans-lès-Saint-Claude 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 59 25 71

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English : Trente trois concert Les Chants d’Helios Chorale de Viry

L’événement Trente trois concert Les Chants d’Helios Chorale de Viry Lavans-lès-Saint-Claude a été mis à jour le 2026-04-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE