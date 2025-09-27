TREPAK – Parking La Pop Paris

La chanteuse Elise Dabrowski a décidé de réunir les musiciens Olivier Lété et Fidel Fourneyron pour créer un trio de compositions ouvertes.

En quête d’une musique de reliefs et d’espaces ce trio fait naitre des territoires nouveaux où le mélange des timbres nous fait traverser divers univers apparentés au jazz, mais finalement détournés de celui-ci. Parfois de longues plages hypnotiques émerge la puissance d’un solo instrumental. La voix est tour à tour un instrument se fondant aux deux autres puis en contraste prend son envol lyrique pour laisser jaillir des profondeurs sa rage, sa joie et parfois même son caractère extatique.

Mots, sons et textures se confondent, ici les esthétiques se côtoient sans dire leurs noms volontairement … le métal de la guitare basse, le cuivre-sombre du trombone donne à la ligne vocale sa pleine liberté.

TREPAK est soutenu par la DRAC Ile-de-France en conventionnement sur la période 2025-2026

La Pop Face au 34 quai de la Loire 75019 Paris 75019 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation@lapop.fr »}]

