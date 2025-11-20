TREPAK – TOMBER SANS BRUIT Théâtre l’Echangeur Viry-Châtillon

TREPAK – TOMBER SANS BRUIT 20 – 22 novembre Théâtre l’Echangeur Essonne

14e – 18e

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T20:00:00 – 2025-11-20T21:00:00

Fin : 2025-11-22T18:00:00 – 2025-11-22T19:00:00

Réalisé à partir d’archives sonores et visuelles, Tomber Sans Bruit s’inspire librement du drame industriel et social d’un grand groupe français, leader de l’habillement : Vivarte. Sur scène, salarié·e·s et dirigeant·e·s dialoguent avec un chœur de haut-parleurs et rejouent les échos d’une chute annoncée, mêlant leurs voix à la musique électronique et au trombone.

TREPAK est soutenu par la DRAC Ile-de-France en conventionnement sur la période 2025-2026

Théâtre l’Echangeur 59,avenue du général de Gaulle 93170 Bagnolet Viry-Châtillon 91170 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation@lechangeur.org »}]

tragédie lyrique opera social musique de création

RomainAL