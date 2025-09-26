« Tréporthèque » A la Gendarmerie du Tréport Gendarmerie Le Tréport Le Tréport

Gendarmerie Le Tréport 2 Rue Albert Edward Dixon Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 16:30:00

fin : 2025-09-26 18:30:00

2025-09-26

Suivez nous, les vendredis, à différents endroits selon les dates, afin de partager ensemble des moments d’échanges, de lectures, de jeux. Tout public Accès libre. .

Gendarmerie Le Tréport 2 Rue Albert Edward Dixon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr

