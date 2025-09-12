« Tréporthèque » Au forum de la plage Forum de la Plage Le Tréport

« Tréporthèque » Au forum de la plage

Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2025-09-12 16:30:00

fin : 2025-09-12 18:30:00

Suivez nous, les vendredis, à différents endroits selon les dates, afin de partager ensemble des moments d’échanges, de lectures, de jeux.

Tout public Accès libre. .

Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr

