Tréporthèque Au marché de Noël Salle Serge Reggiani Le Tréport

Tréporthèque Au marché de Noël

Salle Serge Reggiani 1, rue Lucien lavacry Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 16:30:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-12

L’équipe de la Médiathèque est heureuse de vous retrouver sur le marché de Noël du Tréport, pour vous proposer des animations

autour du jeu et de la lecture dans une ambiance festive et magique ! Tout public Accès libre. .

Salle Serge Reggiani 1, rue Lucien lavacry Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr

