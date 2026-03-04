***TRES PEU DE PLACES RESTANTES *** MARNES-LA-COQUETTE : Les traditionnelles « soirées chouettes » sont de retour ! ***TRES PEU DE PLACES RESTANTES *** Samedi 21 mars, 19h30 marnes-la-coquette Hauts-de-Seine

Gratuit – Inscription obligatoire au plus tard le mercredi avant 12h – Nombre de place limité ! Ouverture des inscriptions à partir de 07/02/2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T19:30:00+01:00 – 2026-03-21T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T19:30:00+01:00 – 2026-03-21T21:00:00+01:00

Eveillez vos sens à la magie de la nuit en participant à l’une des « soirées chouettes » de la Maison de la Nature et de l’Arbre !

Lors de cette balade nocturne, tout en silence, laissez vous guider par nos animateurs, et écoutez les cris mystérieux, observez les ombres furtives, laissez vous porter par l’ambiance unique de la nature la nuit !

Une expérience immersive pour découvrir les animaux nocturnes sous un nouveau jour !

De 19h30 à 21h00

Samedi 21 mars 2026 à Marnes-la-coquette

–> L’adresse du lieu de RDV vous sera communiquée par e-mail lors de votre confirmation d’inscription.

Atelier gratuit pour toute la famille

Inscription obligatoire au plus tard le mercredi avant 12h : sur https://www.seineouest.fr/soirees-chouetteshttps://www.seineouest.fr/soirees-chouettes ou au 0800 10 10 21 (appel gratuit)

Nombre de places limitées – Prévoyez un tenue et des chaussures adaptées. Poussettes déconseillées.

(la date intiale est décalée au 21 mars 2026, merci pour votre compréhension)

Cette activité vous est proposée par la Maison de la Nature et de l’Arbre, qui sensibilise les habitants de Grand Paris Seine Ouest (Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray) à l’écocitoyenneté. L’atelier sera animé par @lespetitsdeb’

marnes-la-coquette Marnes la coquette Marnes-la-Coquette 92430 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/bSYrGKhhkx?origin=lprLink »}, {« type »: « phone », « value »: « 0800 10 10 21 »}] [{« link »: « https://www.seineouest.fr/soirees-chouettes »}, {« link »: « https://www.seineouest.fr/vos-services/environnement/maison-de-la-nature-et-de-larbre »}, {« link »: « https://www.lespetitsdebrouillards.org/ »}]

