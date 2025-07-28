Très portraits Exposition MAD Maison des Arts et de la Danse Limoges

Très portraits Exposition MAD

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Exposition vidéo.

La vie est une longue traversée au cours de laquelle les intempéries nous chavirent.

Quel élan vital nous permet alors de transcender l’ombre ou l’inacceptable ? Très portraits est une installation vidéo qui permet le témoignage de personnes extraordinaires dans une vie ordinaire. Ces personnes, rencontrées à la MAD à l’occasion de diverses activités avec les associations partenaires ont accepté de creuser cette thématique par un travail alliant « corps, voix et écriture ».

Un voyage introspectif.

Ce travail artistique, fruit d’une recherche profonde d’unité et de souffle, nous met en contact intime avec soi mais aussi avec les autres.

En partenariat avec la Ligue contre le cancer 87 et l’EPGV APA 87 activité physique adaptée. .

