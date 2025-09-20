Trésor d’architecture – Visites express Cité de l’accordéon et des patrimoines Tulle

Trésor d’architecture – Visites express Cité de l’accordéon et des patrimoines Tulle samedi 20 septembre 2025.

Trésor d’architecture – Visites express 20 et 21 septembre Cité de l’accordéon et des patrimoines Corrèze

La réservation est fortement conseillée. Des petits groupes partiront en visite guidée toutes les trente minutes. Le point de rendez-vous est donné sur le parvis de la Cité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Trésor d’architecture

Visite express

L’architecture est à l’honneur pour cette édition des JEP, l’occasion pour la Cité de l’accordéon et des patrimoines de vous proposer des visites commentées à la découverte de l’architecture si spécifique des succursales de la Banque de France. Cette visite fera un détour par un espace habituellement fermé au public : la mythique salle des coffres ! Une occasion unique à ne pas manquer.

Ces visites ont lieu les samedi et dimanches matin avec plusieurs créneaux :

10h00 / 10h30 / 11h00 / 11h30 / 12h00

Cité de l’accordéon et des patrimoines Place Maschat, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 20 28 28 https://citedelaccordeon.com/ https://www.instagram.com/citedelaccordeon/;https://www.facebook.com/citedelaccordeon [{« type »: « email », « value »: « contact@citedelaccordeon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555202828 »}] Au cœur du centre historique de Tulle, la cité de l’accordéon et des patrimoines est installée dans le bâtiment de l’ancienne Banque de France, entièrement transformé pour accueillir collections et visiteurs. Plus qu’un musée, la cité est un lieu de découverte et de partage autour de l’histoire et des savoir-faire de la ville.

Trois parcours permanents s’offrent aux visiteurs entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la Manufacture d’armes. Nous recommandons aux visiteurs de stationner au parking Saint-Pierre situé à 10 minutes à pied de la cité. Parking gratuit le samedi, fermé le dimanche.

En se garant au parking Saint-Pierre, deux heures de stationnement vous sont offertes. Ne pas oublier d’emporter avec vous votre ticket de parking pour le valider sur la borne située à l’accueil de la cité.

Autre solution de stationnement : la place Martial Brigouleix, avec sa gratuité pendant deux heures une fois par jour et par véhicule, est à seulement 11 minutes à pied de la cité.

Trésor d’architecture

© Cité de l’accordéon et des patrimoines