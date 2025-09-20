Trésor de notre parler Sarthois : Belles histoires et caôserie entre nous Micro Folie Le Lude Le Lude

Trésor de notre parler Sarthois : Belles histoires et caôserie entre nous Samedi 20 septembre, 17h30 Micro Folie Le Lude Sarthe

Tarif : au chapeau

Mini conférence sur le parler pathois :

Qu’en reste-t-il ? Comment le transmettre ? Parlez-vous le patois sarthois ?

« Tu bouines » ou » le queniaud » : de nombreux sarthois ont l’habitude d’employer dans leur quotidien des mots empruntés au patois local, un langage traditionnel.

Mais connaissez-vous vraiment le patois sarthois ?

Quiz, devinettes, contes et histoires pour tous vous attendent.

Micro Folie Le Lude 14 place du champ de foire 72800 Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire

André Jaunay