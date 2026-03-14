Trésor d’eau: histoire et secrets des sources et fontaines

Paulnay Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-15 17:30:00

fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-21

Balade nature à la découverte des sources, fontaines et milieux humides, entre histoire locale et secrets de l’eau.

Partons pour une balade à la découverte de l’eau sous toutes ses formes sources naturelles, fontaines anciennes, usages et légendes liés à ces lieux discrets mais essentiels. Au fil du parcours, nous observerons les milieux humides, apprendrons à comprendre le cheminement de l’eau, son rôle pour la biodiversité et son importance dans l’histoire locale. La sortie est une exploration sensible certaines sources se révèlent, d’autres restent cachées. On observe, on écoute, on s’adapte… car la nature garde toujours une part de secret. Une sortie conviviale et respectueuse, pour découvrir les trésors discrets de l’eau et mieux comprendre les liens entre nature et patrimoine. 10 .

Paulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

A nature walk to discover springs, fountains and wetlands, between local history and the secrets of water.

L’événement Trésor d’eau: histoire et secrets des sources et fontaines Paulnay a été mis à jour le 2026-03-14 par Destination Brenne