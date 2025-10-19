Trésor d’histoire Abbaye de Silvacane La Roque-d’Anthéron

Trésor d’histoire Abbaye de Silvacane La Roque-d’Anthéron dimanche 19 octobre 2025.

Trésor d’histoire

Dimanche 19 octobre 2025. Abbaye de Silvacane 183 route de l’Abbaye La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Profitez d’une journée festive à l’époque médiévale

L’abbaye de Silvacane vous ouvre les portes du temps…

Marché et ateliers d’artisanat, taverne et ses succulents plats médiévaux, spectacles et reconstitutions d’époque, concours de cosplay médiéval.

Venez costumé sur le thème du Moyen-Age et participez au concours de Cosplay ! Les 3 vainqueurs seront récompensés !

Grande chasse au Trésor Répondez aux énigmes et retrouvez le trésor de la princesse du passé… Il y a 850 ans, Silvacane était fondée sur son rocher surplombant la Durance. Un moine, le frère Ambroise, fait un songe une princesse lui apportera un parchemin lui révélant l’emplacement d’un mystérieux trésor…

Partez à la quête du Trésor !! .

Abbaye de Silvacane 183 route de l’Abbaye La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 99 00 26

English :

Enjoy a festive day in medieval times

German :

Genießen Sie einen festlichen Tag in der Zeit des Mittelalters

Italiano :

Godetevi una giornata di festa in epoca medievale

Espanol :

Disfrute de una jornada festiva en la época medieval

L’événement Trésor d’histoire La Roque-d’Anthéron a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron