Trésor National Théâtre Théâtre municipal Ducourneau Agen

Trésor National Théâtre

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Victoire Berger Perrin adapte le roman de Sedef Ecer. Hülya, exilée en France, retourne à Istanbul pour écrire le discours des funérailles de sa mère, Esra, actrice célèbre. Elle explore son passé et la Turquie entre 1960 et 1980.

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 90 theatre@agen.fr

English : Trésor National Théâtre

Victoire Berger Perrin adapts the novel by Sedef Ecer. Hülya, exiled in France, returns to Istanbul to write the funeral speech for her mother, Esra, a famous actress. She explores her past and Turkey between 1960 and 1980.

