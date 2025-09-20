« Trésors anciens, dessins nouveaux » présentation de documents patrimoniaux, exposition des Urban Sketchers Lille – Les Crayons de Roubaix Médiathèque de Roubaix Roubaix

« Trésors anciens, dessins nouveaux » présentation de documents patrimoniaux, exposition des Urban Sketchers Lille – Les Crayons de Roubaix Médiathèque de Roubaix Roubaix samedi 20 septembre 2025.

« Trésors anciens, dessins nouveaux » présentation de documents patrimoniaux, exposition des Urban Sketchers Lille – Les Crayons de Roubaix 20 et 21 septembre Médiathèque de Roubaix Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Approchez au plus près des documents anciens présentés par les bibliothécaires et les archivistes ; découvrez les travaux du groupe « Urban Sketchers Lille – Les Crayons de Roubaix », qui croquent la ville au jour le jour.

Entrée libre, en continu

Samedi 20 septembre

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h – 2e étage – salle d’études

Dimanche 21 septembre

De 15h à 17h30 – Rdc – salle La Criée

Médiathèque de Roubaix 2 Rue Pierre Motte, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 0320664500 http://www.mediathequederoubaix.fr https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix Ligne 2 arrêt Roubaix Grand-Place / Tramway : Eurotéléport

Approchez au plus près des documents anciens présentés par les bibliothécaires et les archivistes ; découvrez les travaux du groupe « Urban Sketchers Lille – Les Crayons de Roubaix », qui croquent la…

Hôpital de la Fraternité, étude architecturale © Fonds des Archives municipales de Roubaix