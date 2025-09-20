« Trésors anciens, dessins nouveaux » présentation de documents patrimoniaux, exposition des Urban Sketchers Lille Les Crayons de Roubaix Roubaix

« Trésors anciens, dessins nouveaux » présentation de documents patrimoniaux, exposition des Urban Sketchers Lille Les Crayons de Roubaix

2 Rue Pierre Motte Roubaix Nord

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Approchez au plus près des documents anciens présentés par les bibliothécaires et les archivistes ; découvrez les travaux du groupe Urban Sketchers Lille Les Crayons de Roubaix , qui croquent la ville au jour le jour.

Entrée libre, en continu

Samedi 20 septembre

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h **2e étage salle d’études**

Dimanche 21 septembre

De 15h à 17h30 Rdc **salle La Criée** .

2 Rue Pierre Motte Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 mediatheque@ville-roubaix.fr

