« Trésors anciens, dessins nouveaux » présentation de documents patrimoniaux, exposition des Urban Sketchers Lille Les Crayons de Roubaix
2 Rue Pierre Motte Roubaix Nord
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-20 2025-09-21
Approchez au plus près des documents anciens présentés par les bibliothécaires et les archivistes ; découvrez les travaux du groupe Urban Sketchers Lille Les Crayons de Roubaix , qui croquent la ville au jour le jour.
Entrée libre, en continu
Samedi 20 septembre
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h **2e étage salle d’études**
Dimanche 21 septembre
De 15h à 17h30 Rdc **salle La Criée** .
2 Rue Pierre Motte Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 mediatheque@ville-roubaix.fr
