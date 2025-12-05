Trésors arméniens d’une culture en mouvement 1512 1828 Rue Fort du Sanctuaire Marseille 7e Arrondissement

Trésors arméniens d’une culture en mouvement 1512 1828

Du 05/12/2025 au 01/05/2026 tous les jours de 9h à 17h. Rue Fort du Sanctuaire Basilique Notre-Dame de la Garde Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 09:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Une plongée au coeur de la renaissance arménienne.

A travers une centaine d’objets rares, cette exposition exceptionnelle retrace trois siècles de transformation d’une société arménienne en plein essor, du XVIᵉ au XIXᵉ siècle.







Des premières imprimeries aux échanges intellectuels entre Orient et Occident, Trésors arméniens révèle comment un peuple héritier du Moyen Âge s’est ouvert aux sciences, aux arts et au monde moderne.







De la soie aux livres, des négociants aux prélats éclairés, l’exposition met en lumière un réseau vibrant reliant l’Europe, la Perse, l’Inde et la Chine. Un voyage fascinant à la croisée des cultures, où se mêlent savoirs anciens et innovations audacieuses.







Pour la première fois, des trésors issus de collections privées sont dévoilés au public.

Commissaire de l’exposition Maxime Yevadian. .

Rue Fort du Sanctuaire Basilique Notre-Dame de la Garde Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur musee@notredamedelagarde.com

English :

A dive into the heart of the Armenian renaissance.

L’événement Trésors arméniens d’une culture en mouvement 1512 1828 Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille