Trésors botaniques au Parc de la Beaujoire Parc floral de la Beaujoire Nantes
Trésors botaniques au Parc de la Beaujoire Parc floral de la Beaujoire Nantes samedi 22 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 14:30 – 16:30
Gratuit : non Prix libre à partir de 15€ (+5€ et contribuez à offrir une place « suspendue » (solidaire) // Tarif duo : 12€/pers // Étudiant, carte blanche : 8€ // Paiement sur place – Bons cadeau disponible Prix libre à partir de 15€ (+5€ et contribuez à offrir une place « suspendue » (solidaire)/ Tarif duo : 12€/pers/ Étudiant, carte blanche : 8€// Paiement sur place Adulte, En famille, Etudiant, Senior – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
Partons avec Olivia à la découverte des trésors botaniques de ce « jeune » parc paysager : des stars qui font la réputation du parc, mais aussi ceux plus « ordinaires » auprès desquels on passe parfois sans vraiment les regarder.Nous profiterons des transformations de l’automne pour évoquer les mystères du monde végétal, et pour é(mer)veiller nos sens !+ Le petit plus : Une boisson faite maison vous sera proposée. // Réservation obligatoire (au plus tard la veille à 18h). Lieu de rdv précisé à la réservation.// Accès bus C6 : Profitez de la gratuité des transports en commun le week-end.* * *> Vous voulez (re)découvrir Nantes par sa nature à votre rythme ? Toute l’année, des balades sur mesure (privées) sont possibles (dès 3 pers.) // Tarifs de groupes > devis sur demande> Suivez l’actualité des Balades d’Olivia sur www.lesbaladesdolivia.fr et facebook.com/BaladesOlivia ou avec la Lettre d’info mensuelle par mail (inscription via le site)
Parc floral de la Beaujoire Nantes 44300
06 79 81 85 16