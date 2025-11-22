Trésors botaniques au Parc de la Beaujoire Parc floral de la Beaujoire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 14:30 – 16:30

Gratuit : non Prix libre à partir de 15€ (+5€ et contribuez à offrir une place « suspendue » (solidaire) // Tarif duo : 12€/pers // Étudiant, carte blanche : 8€ // Paiement sur place – Bons cadeau disponible Prix libre à partir de 15€ (+5€ et contribuez à offrir une place « suspendue » (solidaire)/ Tarif duo : 12€/pers/ Étudiant, carte blanche : 8€// Paiement sur place Adulte, En famille, Etudiant, Senior – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Partons avec Olivia à la découverte des trésors botaniques de ce « jeune » parc paysager : des stars qui font la réputation du parc, mais aussi ceux plus « ordinaires » auprès desquels on passe parfois sans vraiment les regarder.Nous profiterons des transformations de l’automne pour évoquer les mystères du monde végétal, et pour é(mer)veiller nos sens !+ Le petit plus : Une boisson faite maison vous sera proposée. // Réservation obligatoire (au plus tard la veille à 18h). Lieu de rdv précisé à la réservation.// Accès bus C6 : Profitez de la gratuité des transports en commun le week-end.* * *> Vous voulez (re)découvrir Nantes par sa nature à votre rythme ? Toute l’année, des balades sur mesure (privées) sont possibles (dès 3 pers.) // Tarifs de groupes > devis sur demande> Suivez l’actualité des Balades d’Olivia sur www.lesbaladesdolivia.fr et facebook.com/BaladesOlivia ou avec la Lettre d’info mensuelle par mail (inscription via le site)

Parc floral de la Beaujoire Nantes 44300

06 79 81 85 16