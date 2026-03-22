Trésors botaniques du Parc de la Beaujoire Parc floral de la Beaujoire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 10:00 – 12:00

Gratuit : non Tarifs :15 € – TRéduits :12€ et 8€ Sur réservation (jauge limitée)Tarifs : 15 € – Réduits 12€ et 8€ Adulte, En famille, Etudiant, Senior – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Soyez les bienvenu.e.s pour une balade portée par l’énergie printanière montante, à la découverte des trésors botaniques de ce beau parc du nord-est de Nantes aménagé il y a plus de 50 ans sur les bords de l’Erdre.Profitons du spectacle de l’éclosion des bourgeons impatients et des palettes pastel pour le plaisir des yeux et le régal des sens.++ Dégustation de boisson faite maison // Réservation obligatoire (au plus tard la veille à 18h). Lieu de rdv précisé à la réservation.Tarifs : 15 € – Duo : 12€/pers – Carte blanche et étudiants : 8€// Accès bus C6* * *> Vous voulez (re)découvrir Nantes par sa nature à votre rythme ? Toute l’année, des balades sur mesure (privées) sont possibles (dès 3 pers.) // Tarifs de groupes > devis sur demande> Suivez l’actualité des Balades d’Olivia sur www.lesbaladesdolivia.fr , facebook.com/BaladesOlivia , instagram.com/les_balades_dolivia ou avec la « Lettre d’info mensuelle » par mail (inscription via le site)

Parc floral de la Beaujoire Nantes 44300

06 79 81 85 16



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