Trésors cachés de la Vallée de l’Ognon à la découverte des amphibiens Théâtre des Forges Pesmes

Trésors cachés de la Vallée de l’Ognon à la découverte des amphibiens

Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône

Début : 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Le syndicat de la Vallée de l’Ognon vous invite à la découverte des amphibiens.

Un moment d’échanges sur la Biodiversité dans la Vallée de l’Ognon.

Inscriptions conseillée. .

Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 02 18 clemence.cholley@riviereognon.fr

