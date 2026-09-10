Trésors cachés : la visite surprise !, Office du tourisme, Dinard

Informations pratiques

Trésors cachés : la visite surprise ! 19 et 20 septembre Office du tourisme Ille-et-Vilaine

Maximum 25 personnes. Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie obligatoire de 5€ sur le site https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Laissez-vous étonner par cette visite surprise qui vous permettra de découvrir des lieux historiques de la ville qui sont pour certains, fermés aux publics depuis plusieurs années.

Office du tourisme 2 boulevard Féart, 35800, Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.dinardemeraudetourisme.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/ »}]

Laissez-vous étonner par cette visite surprise qui vous permettra de découvrir des lieux historiques de la ville qui sont pour certains, fermés aux publics depuis plusieurs années.

©Archives Municipales-Fonds Pincemin