Trésors cachés, Notre Dame de la Neylière, Pomeys

Informations pratiques

Trésors cachés Dimanche 20 septembre, 09h00 Notre Dame de la Neylière Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nous ouvrons les portes de la Maison des Pères Maristes de la Neylière pour vous faire découvrir les richesses de ce lieu et l’histoire missionaire notamment en Océanie, de la Société de Marie. Cette maison est actuellement en relation avec le Musée des Arts Premiers, quai Branly à Paris, et le Musée de la Confluence à Lyon.

Notre Dame de la Neylière 828 route de la Neylière – 69590 Pomeys Pomeys 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478484033 https://www.neyliere.fr/ La Neylière est un lieu très significatif pour la Société de Marie (Congrégation des Pères Maristes) car son fondateur, Jean-Claude Colin, y a vécu et travaillé durant 21 ans. Acheté en 1850, « le château » de la Neylière a été transformé après coup en monastère et ensuite en maison d’accueil mariste. Deux musées sont présents à intérieur: l’Espace Colin, chambre et bureau du Père Colin et le Musée d’Océanie. La Maison compte également une chapelle avec des vitraux et un oratoire avec une fresque remarquable. Au cours de la visite de la Maison et des ateliers organisés, nous vous proposons de découvrir l’histoire du lieu et son architecture, l’histoire des Pères Maristes, le Musée d’Océanie, la présentation des vitraux et de la peinture murale. Un atelier de chant vous sera aussi proposé. Il y aura possibilité de déjeuner sur place sur réservation. La Maison d’accueil de la Neylière dispose d’un grand parking gratuit. Accès en bus jusque Saint Symphorien sur Coise (Bus 2Ex de Lyon et ligne C1 de Saint Etienne).

Nous ouvrons les portes de la Maison des Pères Maristes de la Neylière pour vous faire découvrir les richesses de ce lieu et l’histoire missionaire notamment en Océanie, de la Société de Marie. Cette…

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