Trésors culinaires de la Goutte d’or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris samedi 15 novembre 2025.

Cette visite gustative à travers les échoppes et les petits commerces de bouche permet de découvrir la richesse des plats et des aliments traditionnels qui font la réputation du quartier de Château-Rouge et de la Goutte d’Or. La visite se termine par une dégustation des mets découverts au fil du parcours.

Cette visite est organisée dans le cadre d’un parcours croisé avec le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (MAHJ).

Le samedi 15 novembre 2025

de 12h00 à 14h30

payant

Tarif normal: 15€

Tarif réduit: 12€

Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris