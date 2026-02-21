Trésors culinaires du Ramadan à La Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

La visite se conclura par un temps d’échanges dans le hall de l’ICI Léon.

Cette visite sera l’occasion de découvrir les traditions culinaires liées au mois de Ramadan dans le quartier de la Goutte d’Or.

À propos de la guide conférencière

Hélène Tavera est conférencière spécialiste des cuisines d’ici et d’ailleurs, co-fondatrice du 4C et de Quartier Libre, lieu dédié à l’alimentation dans le quartier de la Goutte d’Or.

Cette visite gustative à travers les échoppes et les petits commerces de bouche permet de découvrir la richesse des plats et des aliments traditionnels qui font la réputation du quartier de Château-Rouge et de la Goutte d’Or.

Le samedi 07 mars 2026

de 10h00 à 12h30

payant

Sur réservation

Tarifs : 12€/15€

Tout public. A partir de 19 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-07T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-07T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-07T10:00:00+02:00_2026-03-07T12:30:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



