Capendu

TRÉSORS D’ALARIC

Capendu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Capendu propose un authentique marché avec plus de 30 exposants valorisant pleinement la richesse et la diversité des productions et créations du terroir. De quoi déguster et s’offrir les meilleurs produits locaux et de saison directement du producteur au consommateur. Une soirée conviviale, sous les étoiles et au cœur du village, au pied de l’Alaric.

18h Ouverture du marché

À partir de 19h30 Apéritif vigneron offert, restauration sur place et animation musicale

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Capendu 11700 Aude Occitanie +33 4 68 79 15 16

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English :

Capendu offers an authentic market with over 30 exhibitors showcasing the richness and diversity of local produce and creations. Enjoy and treat yourself to the best local and seasonal produce, direct from producer to consumer. A convivial evening under the stars in the heart of the village, at the foot of the Alaric mountains.

6pm: Market opens

From 7:30pm: A free winegrower?s aperitif, on-site catering and musical entertainment

L’événement TRÉSORS D’ALARIC Capendu a été mis à jour le 2026-06-12 par