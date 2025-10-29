Trésors d’automne : Les arbres du centre ville Centre ville, Nantes Nantes

Trésors d’automne : Les arbres du centre ville Centre ville, Nantes Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 10:00 – 12:00

Gratuit : non Sur réservation / Prix libre dès 15 € (donnez 5€ de plus et contribuez à une place suspendue (solidaire) / Tarif duo : 12€/pers / Étudiant, carte blanche : 8€ // Paiement sur place, Bons cadeau disponibles > Réservation obligatoire (au plus tard la veille 18h)> Prix libre dès 15 € (donnez 5€ de plus et contribuez à une place suspendue (solidaire) / Tarif duo : 12€/pers / Étudiant, carte blanche : 8€Paiement sur place // Bons cadeau disponible Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap

Au fil de ses balades, Olivia vous accompagne tout au long de l’année dans l’observation de la Nature en ville. Avec ce parcours automnal, elle vous invite cette fois-ci en plein centre ville pour un pas de côté végétal atypique.Au cœur du règne du minéral, du bâti et d’asphalte, faisons abstraction de la vitesse et de la rumeur des moteurs pour prendre le temps de porter notre attention sur ces arbres majestueux qui bordent nos rues, souvent grands témoins des explorations et recherches de botanistes passionnés, que l’on regarde si peu et qui nous apportent pourtant tellement.L’occasion d’appréhender différemment nos trajets du quotidien et d’en apprendre un peu plus sur ces voisins silencieux !+ Dégustation de tisane maison offerte ++ Toute l’année, profitez aussi d’une balade privée sur demande.En savoir plus : www.lesbaladesdolivia.fr / facebook/BaladesOliviaSuivez l’actualité avec la Lettre d’info mensuelle (demande par mail)

Centre ville, Nantes Nantes 44003

0679818516