Trésors d’Automne Santes

Trésors d’Automne

20 Chemin du Halage Santes Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

L’automne frappe à la porte accueillons ensemble cette belle saison aux chaudes couleurs et aux mille petits trésors !

Le Relais Nature du Parc de la Deûle vous ouvre ses portes pour une journée entièrement gratuite.

Au programme

**10h-18h**

**En continu**

**Marché fermier par le CIVAM Hauts-de-France**

Les producteurs du CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) vous proposent leurs bons produits locaux et de saison.

**Face painting** avec Tatiana Ross

Ecureuil, renard, farandole de feuilles… sous la magie des pinceaux de Tatiana, petits et grands se fondent dans le décor automnal !

**14h-18h**

**En continu**

**ATELIERS**

**Cœurs de Nature** par Dessine-moi un museau Graminées, saules, noisetiers, lianes… la nature nous offre des matériaux pour créer des œuvres buissonnières. Venez former des petits cœurs décoratifs emplis de poésie !

**Gravure Nature** par Les Z’arts Recycleurs

En vous inspirant de la nature, gravez et imprimez votre motif d’automne coloré !

**Jeux nouveaux venus d’hier** par la Cie Sac à Dès La prairie se pare de rires quoi de mieux un dimanche après-midi que quelques parties de jeux collaboratifs et intergénérationnels ?

**Rencontre avec l’artiste Julien Nowak autour de l’exposition “Insecta iridis quand les ailes deviennent des tableaux **

Sous le crayonné de l’artiste, les insectes parés de leurs plus beaux motifs se font tableaux et éclairent de leurs couleurs vives les paysages qui nous entourent.

**16h-16h45**

**Sur le chemin des fables** par La _Compagnie du Créac’h_

Asseyez-vous et tendez l’oreille… Un renard, une fourmi, un corbeau et un loup vous évoquent les fables d’Esope, Marie de France, Jean de La Fontaine. Entre art et nature, musique et poésie, se profile une rencontre sensible et intemporelle reliant les générations.

Rendez-vous marché fermier et maquillage à partir de 10 h, ateliers et jeux à partir de 14 h, spectacle à 16h

Durée journée

Bon à savoir entrée gratuite pour tous

Public tout public

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Marché fermier et maquillage à partir de 10 h

Jeux et ateliers à partir de 14 h

Spectacle à 16h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations.

L’automne frappe à la porte accueillons ensemble cette belle saison aux chaudes couleurs et aux mille petits trésors !

Le Relais Nature du Parc de la Deûle vous ouvre ses portes pour une journée entièrement gratuite.

Au programme

**10h-18h**

**En continu**

**Marché fermier par le CIVAM Hauts-de-France**

Les producteurs du CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) vous proposent leurs bons produits locaux et de saison.

**Face painting** avec Tatiana Ross

Ecureuil, renard, farandole de feuilles… sous la magie des pinceaux de Tatiana, petits et grands se fondent dans le décor automnal !

**14h-18h**

**En continu**

**ATELIERS**

**Cœurs de Nature** par Dessine-moi un museau Graminées, saules, noisetiers, lianes… la nature nous offre des matériaux pour créer des œuvres buissonnières. Venez former des petits cœurs décoratifs emplis de poésie !

**Gravure Nature** par Les Z’arts Recycleurs

En vous inspirant de la nature, gravez et imprimez votre motif d’automne coloré !

**Jeux nouveaux venus d’hier** par la Cie Sac à Dès La prairie se pare de rires quoi de mieux un dimanche après-midi que quelques parties de jeux collaboratifs et intergénérationnels ?

**Rencontre avec l’artiste Julien Nowak autour de l’exposition “Insecta iridis quand les ailes deviennent des tableaux **

Sous le crayonné de l’artiste, les insectes parés de leurs plus beaux motifs se font tableaux et éclairent de leurs couleurs vives les paysages qui nous entourent.

**16h-16h45**

**Sur le chemin des fables** par La _Compagnie du Créac’h_

Asseyez-vous et tendez l’oreille… Un renard, une fourmi, un corbeau et un loup vous évoquent les fables d’Esope, Marie de France, Jean de La Fontaine. Entre art et nature, musique et poésie, se profile une rencontre sensible et intemporelle reliant les générations.

Rendez-vous marché fermier et maquillage à partir de 10 h, ateliers et jeux à partir de 14 h, spectacle à 16h

Durée journée

Bon à savoir entrée gratuite pour tous

Public tout public

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Marché fermier et maquillage à partir de 10 h

Jeux et ateliers à partir de 14 h

Spectacle à 16h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations. .

20 Chemin du Halage Santes 59211 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 22 relaisdeule@lillemetropole.fr

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English :

Autumn is knocking at the door: let’s welcome this beautiful season with its warm colors and thousand little treasures!

The Parc de la Deûle?s Relais Nature opens its doors to you for a day entirely free of charge.

Program:

**10am-6pm

**Continuous**

*farmers’ market by CIVAM Hauts-de-France** *Farmers’ market by CIVAM Hauts-de-France** *Farmers?

Producers from CIVAM (Centres d?Initiatives pour Valoriser l?Agriculture et le Milieu rural) offer their delicious local seasonal produce.

**Face painting** with Tatiana Ross

Squirrels, foxes, a farandole of leaves… under the magic of Tatiana’s brushes, young and old alike blend into the autumn decor!

**2-6pm

**Continuous**

**LANDSCAPES**

**Nature’s Hearts** by Dessine-moi un museau Grasses, willows, hazelnuts, lianas… nature provides us with materials to create bushy works of art. Come and create decorative hearts filled with poetry!

**Nature Engraving** by Les Z?arts Recycleurs

Inspired by nature, engrave and print your own colorful autumn motif!

**Jeux nouveaux venus d?hier** by Cie Sac à Dès The meadow is decked out in laughter: what could be better on a Sunday afternoon than a few rounds of collaborative, intergenerational games?

**Meeting with artist Julien Nowak to discuss the exhibition Insecta iridis: when wings become paintings **

Under the artist?s pencil, insects adorned with their most beautiful motifs become paintings, lighting up the landscapes around us with their vivid colors.

**4pm-4.45pm

**On the path of fables** by La _Compagnie du Créac?h_

Sit back and listen… A fox, an ant, a raven and a wolf evoke the fables of Aesop, Marie de France and Jean de La Fontaine. Between art and nature, music and poetry, a sensitive and timeless encounter linking generations takes shape.

Dates: farmer’s market and face painting from 10 a.m., workshops and games from 2 p.m., show at 4 p.m

Duration: all day

Good to know: free admission for all

Public: all audiences

Laundry from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m

La Nature retrouvée exhibition from 2 pm to 6 pm

Farmers’ market and face painting from 10 a.m

Games and workshops from 2 pm

Show at 4 pm

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details on the accessibility of shows and events.

L’événement Trésors d’Automne Santes a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme