Trésors de BU de l’Université Bordeaux Montaigne Bibliothèque universitaire de Lettres et Sciences humaines Pessac

Trésors de BU de l’Université Bordeaux Montaigne 19 et 20 septembre Bibliothèque universitaire de Lettres et Sciences humaines Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:30:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Partez à la découverte du patrimoine documentaire de l’Université Bordeaux Montaigne avec la présentation de quelques trésors de BU !

Bibliothèque Lettres et Sciences humaines, salle 207a (située au sein du bâtiment BU Droit-Lettres, niveau 2)

️ Exposition visible du 15 au 26 septembre 2025

️ Des visites commentées sont proposées par l’association Archimuse au cours de la matinée du samedi 20 septembre (9h-12h).

Bibliothèque universitaire de Lettres et Sciences humaines 4 Av. Denis Diderot, 33607 Pessac Cedex Pessac 33608 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 12 47 50 https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-de-lettres-et-sciences-humaines.html [{« link »: « https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html »}, {« link »: « https://www.archimusebordeaux.com/ »}]

© Université Bordeaux Montaigne