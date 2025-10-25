Trésors de la plage Rue de Tariec Saint-Pabu

Trésors de la plage

Rue de Tariec Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

2025-10-25

Trouvez-vous des trésors étranges cachés parmi les algues échouées sur la plage ? Plongez dans le monde fascinant de la laisse de mer et explorez ses mystères ! Rejoignez-nous en famille pour une aventure mêlant science, jeux et créativité et repartez avec des souvenirs inoubliables et des connaissances précieuses sur la biodiversité marine.

Tout public Dès 4 ans .

Rue de Tariec Korn ar Gazel Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

