Trésors de l’Estran Dunes Sauvages Quiberon lundi 11 août 2025.

Lieu de Rdvous lors de l’inscription Quiberon Morbihan

Début : 2025-08-11 11:30:00

fin : 2025-08-11 13:00:00

2025-08-11

Munis de vos bottes, d’une épuisette et d’un panier, rencontrez les êtres vivants qui peuplent l’estran et la laisse de mer. Une balade à marée basse pour découvrir les coquillages et crustacés du littoral.

Découvrez les petits trésors des rochers de la Baie de Quiberon

A partir de 2 ans .

