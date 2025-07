Trésors de livres Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes

entrée libre

Les livres d’artistes sont de petits trésors à explorer, manipuler, interpréter à sa guise.

De Bruno Munari, aux albums plus récents publiés aux Éditions du Livre, la dimension ludique et poétique y est toujours soulignée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-03T18:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35