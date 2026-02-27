Trésors de musiques de chambre Les classiques au Nouveau Pavillon de Musique Besançon

Trésors de musiques de chambre Les classiques au Nouveau Pavillon de Musique

Tarif : 30 – 30 – 33 EUR

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Dans le cadre intimiste du Nouveau Pavillon de Musique, pavillon du XVIIIe siècle récemment restauré au sein du Centre diocésain de Besançon, Arthur Schoonderwoerd propose un mini-festival consacré aux grands chefs-d’oeuvre du classicisme viennois et aux premières oeuvres du romantisme.

Pensés comme une immersion sonore et esthétique, ces trois concerts invitent à redécouvrir Haydn, Mozart, Beethoven et Schubert à travers la sonorité authentique des instruments d’époque pianofortes viennois de facture Anton Walter et Johann Fritz et un clavicorde du XVIIIe allemand d’après Friederici.

La proximité dans le lieu et la jauge volontairement limitée à 40 personnes font de chaque soirée une expérience d’écoute rare et privilégiée. .

