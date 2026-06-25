Trésors de nos villages Exploitation minière Église de Saint-Forgeot Saint-Forgeot mardi 14 juillet 2026.

Saint-Forgeot

Trésors de nos villages Exploitation minière

Église de Saint-Forgeot 14 Rue Mengel Saint-Forgeot Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Durant la balade, votre guide de l’association Guides en Morvan vous fera découvrir l’histoire du village, ainsi que sa faune et sa flore.

Cette balade est ouverte à tous (conseillé à partir de 8 ans).

Equipez-vous de chaussures adaptées, d’une bouteille d’eau et d’une casquette/chapeau selon les conditions météo.

Les chiens tenus en laisse, sont acceptés.

Rendez-vous devant l’église de Saint-Forgeot.

Le départ est à 14h30 précise, merci de vous rendre 15 minutes avant le rendez-vous afin que le guide pointe tous les randonneurs. .

Église de Saint-Forgeot 14 Rue Mengel Saint-Forgeot 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 welcome@autun-tourisme.com

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English : Trésors de nos villages Exploitation minière

L’événement Trésors de nos villages Exploitation minière Saint-Forgeot a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II