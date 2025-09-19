La Bibliophilie, ou l’amour du Livre Bibliothèque municipale Grand Rue Mulhouse

La Bibliophilie, ou l’amour du Livre Bibliothèque municipale Grand Rue Mulhouse vendredi 19 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Livres rares, livres précieux, livres savamment illustrés … il y en a beaucoup dans les réserves de la bibliothèque ! Vos bibliothécaires ont sorti quelques-unes des plus belles pièces pour le plaisir des yeux et pour une exposition pas comme les autres. Une plongée fascinante dans la matérialité du livre, pour petits et grands curieux !

Du 30 août au 25 octobre 2025

Bibliothèque municipale Grand Rue 19 grand Rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Située dans un bâtiment emblématique du centre-ville, la bibliothèque Grand Rue de Mulhouse conserve un riche fonds patrimonial et propose régulièrement des visites guidées et ateliers autour du livre ancien et des métiers du livre.

©Ville de Mulhouse