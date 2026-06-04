Ciron

Trésors de rivière

Rue de l’église Saint Georges Ciron Indre

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

En famille, partons à la découverte de la rivière Creuse, des plantes et des animaux qui y vivent.Familles

Quittons un instant les étangs de Brenne et partons à la découverte de la Creuse. Grâce à des activités ludiques et des temps consacrés à l’observation, nous découvrirons cette rivière ainsi que quelques plantes et animaux qui y vivent (libellules, oiseaux …) L’animation peut être annulée en cas de mauvais temps. A faire en famille. 6 .

Rue de l’église Saint Georges Ciron 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Creuse valley with the whole family, and learn more about the river.

L’événement Trésors de rivière Ciron a été mis à jour le 2026-06-04 par Destination Brenne