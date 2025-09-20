Trésors des bibliothèques de l’université de Bordeaux : visite commentée de l’exposition de photographies Specimens 2, présentation d’ouvrages anciens Bibliothèque universitaire de droit et de lettres (BU DSPE) Pessac

Trésors des bibliothèques de l’université de Bordeaux : visite commentée de l’exposition de photographies Specimens 2, présentation d’ouvrages anciens Bibliothèque universitaire de droit et de lettres (BU DSPE) Pessac samedi 20 septembre 2025.

Trésors des bibliothèques de l’université de Bordeaux : visite commentée de l’exposition de photographies Specimens 2, présentation d’ouvrages anciens Samedi 20 septembre, 11h00 Bibliothèque universitaire de droit et de lettres (BU DSPE) Gironde

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Visite commentée de l’exposition Spécimen 2 / Les collections documentaires

Anciennes, rares ou précieuses — et parfois les trois à la fois — découvrez une sélection d’œuvres emblématiques des collections documentaires patrimoniales de l’université de Bordeaux, à travers le regard du photographe Steve Laurens.

La visite commentée d’une partie de l’exposition photographique Spécimen 2, présentée au printemps dernier sur les grilles de l’université à Peixotto, vous est proposée par le service du patrimoine documentaire.

À cette occasion, venez admirer les deux volumes de l’ouvrage Histoire naturelle des perroquets de Levaillant (1801–1805).

Exceptionnellement sortis des réserves, ils vous révéleront toute leur beauté au fil des pages.

Bibliothèque universitaire de droit et de lettres (BU DSPE) 4 avenue Denis Diderot, 33600 Pessac Pessac 33600 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 84 85 15 https://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/Droit-Science-Politique/Bibliotheque-universitaire-droit-science-politique-economie La nouvelle BU a fait peau neuve en 2023 avec plus de 1500 places assises.

Dans les années 1960-1970, le campus bordelais est l’un des premiers campus universitaires français bâtis à l’extérieur de la ville. Construit de 1965 à 1967, le campus de Pessac est le plus fréquenté de tous les campus bordelais avec plus de 30 000 étudiants inscrits.

Commun à l’université de Bordeaux et à l’université Bordeaux Montaigne, le bâtiment abritant la bibliothèque universitaire de droit-lettres est un lieu de travail et de vie emblématique pour des générations d’étudiants.

Composé d’une tour et d’une barre de lecture, le bâtiment originel imaginé par l’architecte Louis Sainsaulieu date de 1968. En 2000, il est augmenté au rez-de-chaussée, de 2 salles de lecture.

En 2023 après trois ans de travaux, la nouvelle BU ouvre au public avec une nouvelle extension appelée Atrium commune aux deux bibliothèques :

– La bibliothèque universitaire de droit, sciences politiques et économie à l’université de Bordeaux.

– La bibliothèque de lettres et sciences humaines à l’université Bordeaux Montaigne. Tram B, Arrêt Montaigne-Montesquieu.

Visite commentée de l’exposition Spécimen 2 / Les collections documentaires

© Steve Laurens