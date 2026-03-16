Trésors des landes du Mont Colquin

Doville Doville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez découvrir un paysage remarquable d’ajoncs et de bruyères avec une guide qui vous aidera à observer sa flore et sa petite faune, comprendre comment il est géré. Vous profiterez aussi de superbes panoramas sur les marais et la mer. Prévoir chaussures de rando. Gratuit. Rendez-vous parking du mont de Doville.

Organisé par le conseil départemental de la Manche.

Inscription au 02 33 46 37 06 ou en ligne https://www.cpiecotentin.com .

Doville Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com

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English : Trésors des landes du Mont Colquin

L’événement Trésors des landes du Mont Colquin Doville a été mis à jour le 2026-03-16 par Partenaires extérieurs