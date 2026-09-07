Trésors d’histoire : plongez dans les collections du conservatoire de ce village fleuri !, Conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire, Ordan-Larroque

Informations pratiques

Trésors d’histoire : plongez dans les collections du conservatoire de ce village fleuri ! 19 et 20 septembre Conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire Gers

Gratuit. Sans réservation. Audioguides disponibles en français, anglais et espagnol.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire retrace l’histoire d’Ordan-Larroque, de la Préhistoire à nos jours.

Découvrez des dents de gomphothérium, de nombreux vestiges mis au jour lors des fouilles d’une villa gallo-romaine située sur la commune, ainsi que des objets témoignant de la vie quotidienne d’autrefois. Des supports audio et des documents de médiation complètent la visite pour mieux comprendre l’histoire et le patrimoine du territoire.

Conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire 32350 Ordan-Larroque Ordan-Larroque 32350 Gers Occitanie 05 62 64 60 09 Venez explorer trois salles d’exposition fascinantes, où sont présentées des pièces remarquables mises au jour lors de fouilles sur le site gallo-romain de la Bordeneuve de Cassan, de Macau, ainsi que celles provenant d’une église désaffectée et d’autres sites chargés d’histoire. Vous pourrez admirer une variété d’objets tels que des mosaïques, des bijoux, des haches, des lampes à huile, des amphores, des poteries sigillées, des sarcophages et même découvrir le système de chauffage par hypocauste. Des reproductions de cartes et de documents personnels viendront également enrichir cette expérience immersive dans notre passé passionnant ! Depuis Auch, prendre RN124 direction Mont-de-Marsan. À 13km, bifurcation ORDAN, village sur éperon rocheux. À 1km, village type castelnau. Classé 4 fleurs. Entrée du bourg, stationnement derrière l’église.

Le conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire retrace l’histoire d’Ordan-Larroque de la Préhistoire à nos jours. Des dents de gomphoterium, de nombreux vestiges découverts lors de fouilles «…

©Grand Auch Cœur de Gascogne