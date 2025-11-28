Trésors d’ici et d’ailleurs, exposition de l’association Enfance et Partage Haute-Picardie Saint-Quentin

Trésors d’ici et d’ailleurs, exposition de l’association Enfance et Partage Haute-Picardie

115 rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

Gratuit

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-03

2025-11-28

Pour rêver, pour s’évader, pour prendre du plaisir, et pour remplir la hotte du Père Noël, cette exposition est incontournable.

Objets d’art ou de tous les jours, d’Ethiopie, du Népal ou d’ailleurs, vous feront voyager et nous emmènerons jusqu’ au bout du monde…

Gouache des peintres de rue péruviens et haïtiens ; collages de Madagascar et d’Asie, aquarelles et fusains de Birmanie, du Laos et de Thaïlande ; batiks du Bénin ; cuirs peints d’Ethiopie ; encres du Vietnam ou d’inspiration chinoise ; peintures sur soie d’Inde ; papyrus d’Egypte… à travers ces techniques si riches et si originales, les artistes témoignent de leur créativité, de leur vie quotidienne et de leurs traditions.

Une exposition-vente qui se tiendra du 28 novembre au 2 décembre 2025 de 14h à 18h et le mercredi 3 décembre du 14h à 17h à la galerie 115 à Saint-Quentin.

115 rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 71 91 contact@enfance-et-partage-haute-picardie.fr

