Trésors du Cercle celtique de Rennes Musée de Bretagne Rennes Samedi 8 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Un biniou, fabriqué par Dorig Le Voyer, des costumes, un rare carnet illustré du voyage du cercle au Pays de Galles en 1947, de nombreuses photographies…

Venez découvrir ces objets ayant appartenus à Guy et Louise Gicquel, sonneur et danseuse au Cercle Celtique de Rennes, à travers le regard de leurs enfants, les donateurs, **Annaïg Cassar** et **Tangi Gicquel**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-08T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-08T17:00:00.000+01:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine