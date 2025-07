Trésors du Chant Orthodoxe et Chants Tarditionnels Le Puy-en-Velay

Trésors du Chant Orthodoxe et Chants Tarditionnels Le Puy-en-Velay mercredi 13 août 2025.

Trésors du Chant Orthodoxe et Chants Tarditionnels

Eglise des Carmes Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Réduit 16 € Moins de 25 ans, étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, PMR, Titulaires RSA.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Un concert exceptionnel au Puy-en-Velay avec l’ensemble « Khutoretskaya Vocal Consort » — Ensemble vocal dirigé par Yulia Khutoretskaya.

.

Eglise des Carmes Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

English :

An exceptional concert in Le Puy-en-Velay with the ensemble: « Khutoretskaya Vocal Consort » ? Vocal ensemble directed by Yulia Khutoretskaya.

German :

Ein außergewöhnliches Konzert in Le Puy-en-Velay mit dem Ensemble: « Khutoretskaya Vocal Consort »? Vokalensemble unter der Leitung von Yulia Khutoretskaya.

Italiano :

Un concerto eccezionale a Le Puy-en-Velay con il Khutoretskaya Vocal Consort? Ensemble vocale diretto da Yulia Khutoretskaya.

Espanol :

Un concierto excepcional en Le Puy-en-Velay con el conjunto: « Khutoretskaya Vocal Consort » ? Conjunto vocal dirigido por Yulia Khutoretskaya.

L’événement Trésors du Chant Orthodoxe et Chants Tarditionnels Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay