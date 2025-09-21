Trésors du patrimoine en musique Église Notre-Dame de l’Assomption Le Quesnoy

Trésors du patrimoine en musique Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Notre-Dame de l’Assomption Nord

Gratuit – Sur réservation obligatoires

– Trésors du patrimoine en musique –

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Notre-Dame de l’Assomption vous accueillle pour un après-midi mélant musique, et découverte historique. Pour commencer, découvrez l’histoire de l’abbaye Sainte Elisabeth, qui occupait jusqu’à la révolution le terrain où se trouve aujourd’hui le musée néo-zélandais. Parmi elles, une pierre tombale du XVII ème siècle a été étudiée par le Cercle Historique Quercitain. Installée aujourd’hui dans l’église pour y être conservée et mise en valeur vous en découvrirez l’histoire exceptionelle.

A 16h, laissez-vous transporter par le concert-conférence Terra Appasionata, un voyage musical intimisté porté par une voix celeste et un piano volubile, placé sous le signe de la passion. De l’art lyrique à la chanson internationale, en passant par l’opéra et la muisque contemporaine : un tourbillon d’émotions poétiques et musicales vous attend.

Renseignements et réservations par mail à l.serurier@lequesnoy.fr ou par téléphone au 03 27 47 55 53.

Église Notre-Dame de l'Assomption Sq. de l'Église, 59530 Le Quesnoy

Ville du Quensoy