Trésors d’une ancienne abbatiale : orgue, sculpture et sacristie Église abbatiale Saint-Michel Saint-Mihiel

Trésors d’une ancienne abbatiale : orgue, sculpture et sacristie 20 et 21 septembre Église abbatiale Saint-Michel Meuse

Une ouverture exceptionnelle de la sacristie est proposée le samedi (11h-12h / 14h-18h) et le dimanche (14h-18h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Explorez une abbatiale remarquable et admirez son impressionnant buffet d’orgues, ainsi que la Pamoison de la Vierge, œuvre de Ligier Richier.

Église abbatiale Saint-Michel Place Jean Bérain, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est Édifiée entre les XIe et XIIIe siècles et modifiée aux XVIIe-XVIIIe siècles, l’église abrite « La Pâmoison de la Vierge » ou « La Vierge défaillante », œuvre de Ligier Richier en noyer, représentant la Vierge soutenue par saint Jean suite à l’annonce de la mort du Christ.

La tour-porche romane date du XIIe siècle. Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, elle était surmontée d’un clocher pointu. Les quatre angles de la corniche terminale sont ornés de gargouilles en forme de loup. La tour, haute de 35 mètres, et les murs sont épaulés par des contreforts à trois ressauts. Ceux du vaisseau principal servent de socles à d’élégants obélisques. Sous le porche sont entreposées différentes statues de personnages mythologiques ou illustres. Longtemps, l’église abbatiale fut le lieu de sépulture des comtes de Bar, princes, abbés, familles nobles… Treize pierres tombales avec épitaphes rappellent le souvenir d’un certain nombre d’entre eux.

À l’intérieur, l’édifice mesure 70 mètres de l’entrée au fond de l’abside et 18 mètres de haut. Les huit colonnes cannelées à chapiteaux doriques ornés de consoles s’élèvent sur des socles à griffes. Jadis, le chœur était séparé de la nef par un jubé dont une partie de la frise historiée se trouve au-dessus de la porte d’entrée de la petite sacristie. La grande nef est largement éclairée par dix vastes fenêtres gothiques avec un arc terminal en remplage losangé. Les petites fenêtres des nefs latérales sont alternativement romanes et ogivales.

Le buffet d’orgues, placé au-dessus de l’entrée principale, est supporté par deux cariatides. Les tuyaux latéraux soutiennent les couronnes ducales. Ce buffet d’orgues, qui compte parmi les plus anciens de France, est l’œuvre de François Molet et a été construit de 1679 à 1681 sur l’initiative de dom Hennezon, abbé de l’abbaye, natif de Saint-Mihiel (mort en 1689). Les grandes orgues, dont le premier facteur fut Jean Adam, ont 38 jeux, 3 claviers et un pédalier.

© Office de tourisme – Coeur de Lorraine