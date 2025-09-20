Trésors et patrimoine rural Jardin du presbytère Boulleret

Trésors et patrimoine rural Jardin du presbytère Boulleret samedi 20 septembre 2025.

Trésors et patrimoine rural Samedi 20 septembre, 10h00 Jardin du presbytère Cher

Inscription à la France Services de Boulleret – 2 rue de la Poste 18240 Boulleret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Au départ du jardin du Presbytère, menez une véritable chasse aux trésors sur la commune à la découverte de lieux incontournables et du petit patrimoine rural !

Jardin du presbytère 2 rue de la Poste 18240 Boulleret Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.48.72.40.93 »}, {« type »: « email », « value »: « msap.boulleret@orange.fr »}]

Au départ du jardin du Presbytère, menez une véritable chasse aux trésors sur la commune à la découverte de lieux incontournables et du petit patrimoine rural !

Mairie de Boulleret