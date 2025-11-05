Trésors et secrets d’écriture. Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, du Moyen Âge à nos jours Villers-Cotterêts

Trésors et secrets d’écriture. Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, du Moyen Âge à nos jours

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:30:00

Date(s) :

2025-11-05

Au fil de cette exposition conçue par le Centre des monuments nationaux et la Bibliothèque nationale de France, découvrez plus de 100 manuscrits d’exception, à la fois supports matériels et témoins historiques des métamorphoses de la langue française.

Pour la deuxième grande exposition temporaire de la Cité internationale de la langue française, le Centre des monuments nationaux a choisi d’illustrer, la manière dont, au fil des siècles, l’objet manuscrit a été le support matériel et le témoin historique de l’évolution de la langue française, de ses usages divers et de ses métamorphoses.

L’exposition permettra d’admirer une centaine de documents d’exception issus des collections de la Bibliothèque nationale de France, du XIIe siècle jusqu’aux textes les plus contemporains, une traversée de Chrétien de Troyes à Marguerite Yourcenar.

Parchemin ou papier, graphies élégantes ou convulsives, mises en page, illustrations, ratures, transformations, annotations… Dans l’univers de l’écrit, la singularité du manuscrit réside dans le choix du support, la graphie ou tout ce qui peut entourer le texte. Tout manuscrit est donc un témoignage vivant et unique de la langue telle que les individus se la sont appropriée au fil des siècles.

Simone de Beauvoir, Christine de Pizan, Marcel Pagnol, Boris Vian, George Sand, Mme de Sévigné ou Champollion la Cité révèle des trésors de la Bibliothèque nationale de France, en donnant à voir les secrets d’écriture de nos auteurs et autrices parmi les plus célèbres à travers les siècles, que chacun a, à un moment, étudié en classe, découvert dans la bibliothèque familiale ou emprunté à la bibliothèque… .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

English :

In this exhibition designed by the Centre des monuments nationaux and the Bibliothèque nationale de France, discover over 100 exceptional manuscripts, both material supports and historical witnesses to the metamorphoses of the French language.

German :

In dieser vom Centre des monuments nationaux und der Bibliothèque nationale de France konzipierten Ausstellung entdecken Sie über 100 außergewöhnliche Manuskripte, die sowohl materielle Träger als auch historische Zeugen der Metamorphosen der französischen Sprache sind.

Italiano :

In questa mostra progettata dal Centre des monuments nationaux e dalla Bibliothèque nationale de France, scoprite oltre 100 manoscritti eccezionali, che sono al tempo stesso supporti materiali e testimoni storici delle metamorfosi della lingua francese.

Espanol :

En esta exposición diseñada por el Centre des monuments nationaux y la Bibliothèque nationale de France, descubra más de 100 manuscritos excepcionales, que son a la vez soportes materiales y testigos históricos de las metamorfosis de la lengua francesa.

L’événement Trésors et secrets d’écriture. Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, du Moyen Âge à nos jours Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2025-10-16 par Agence Aisne Tourisme