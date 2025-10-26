Trésors fongiques : à la découverte des champignons d’automne #RDVduParc Parc départemental de Saint-Pons Gémenos
Dimanche 26 octobre 2025 de 10h à 12h. Parc départemental de Saint-Pons 1083 Route De Saint-Pons Gémenos Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 12:00:00
2025-10-26
La Réserve Naturelle de Sainte-Victoire et le Parc naturel régional de la Sainte-Baume vous proposent une initiation à la mycologie pour apprendre à identifier les champignons et comprendre leur rôle dans les écosystèmes.
Observez et comprenez comment se développent les champignons avec Nastasia et Gaëtan. Vous apprendrez à différencier les champignons comestibles et ceux qui ne le sont pas mais aussi dans quels milieux ils poussent.
À noter à partir de 7ans Marche facile ponctuée de pause. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés pour les balades en forêt, carnet de note et stylo, sac à dos et gourde (absence d’eau potable sur le site), loupe (optionnel), livres mycologie (optionnel).
Les animaux domestiques ne sont pas autoristés à cette sortie.
Veuillez-vous présenter 15 minutes le départ de la balade au niveau de la Maison du parc de Saint Pons (Parking du parc de Saint-Pons), 50m après l’entrée du parc.
Une autre sortie est proposée de 13h45 à 15h45.
Les poussées fongiques étant complètement dépendantes de la météo, la sortie pourra être annulée en cas d’absence de champignons.
✳️ Cette sortie est programmée aux Rendez-vous du Parc en partenariat avec le Département des Bouches-du-Rhône. Retrouvez l’intégralité des événements sur www.pnr-saintebaume.fr .
Parc départemental de Saint-Pons 1083 Route De Saint-Pons Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 72 32 72 contact@provenceverteverdon.fr
English :
The Sainte-Victoire Nature Reserve and the Sainte-Baume Regional Nature Park offer an introduction to mycology to help you identify mushrooms and understand their role in ecosystems.
German :
Das Naturschutzgebiet Sainte-Victoire und der regionale Naturpark Sainte-Baume bieten Ihnen eine Einführung in die Mykologie, bei der Sie lernen, Pilze zu identifizieren und ihre Rolle in den Ökosystemen zu verstehen.
Italiano :
La Riserva Naturale Sainte-Victoire e il Parco Naturale Regionale Sainte-Baume propongono un’introduzione alla micologia per aiutarvi a identificare i funghi e a capire il loro ruolo negli ecosistemi.
Espanol :
La Reserva Natural de Sainte-Victoire y el Parque Natural Regional de Sainte-Baume proponen una iniciación a la micología para identificar los hongos y comprender su papel en los ecosistemas.
