Trésors Publics Junior Langres
Trésors Publics Junior Langres mercredi 22 avril 2026.
Trésors Publics Junior
Médiathèque Marcel-Arland Espace Patrimoine, 1er étage Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Tout public
Découverte de l’univers des livres anciens
L’animation propose aux enfants de 8 à 12 ans de découvrir l’histoire du livre depuis le manuscrit jusqu’à l’Encyclopédie. Parchemin, incunable, eaux-fortes, bois gravés…tous ces mots ne seront plus inconnus après cette visite.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Sur inscription
Gratuit .
Médiathèque Marcel-Arland Espace Patrimoine, 1er étage Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Trésors Publics Junior Langres a été mis à jour le 2026-03-21 par Antenne du Pays de Langres
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