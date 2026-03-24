Trésors Publics Junior

Médiathèque Marcel-Arland Espace Patrimoine, 1er étage Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Tout public

Découverte de l’univers des livres anciens

L’animation propose aux enfants de 8 à 12 ans de découvrir l’histoire du livre depuis le manuscrit jusqu’à l’Encyclopédie. Parchemin, incunable, eaux-fortes, bois gravés…tous ces mots ne seront plus inconnus après cette visite.

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Sur inscription

Gratuit .

Médiathèque Marcel-Arland Espace Patrimoine, 1er étage Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Trésors Publics Junior Langres a été mis à jour le 2026-03-21 par Antenne du Pays de Langres